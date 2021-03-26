Машина с четырьмя пассажирами упала в пропасть в Дагестане

Кабмин планирует привлечь 1,8 трлн рублей частных инвестиций в туризм до 2030 года Контрольные работы в девятых классах вместо ОГЭ пройдут с 18 по 21 мая Путин одобрил идею организации форума «Россия - страна возможностей» Партия пенсионеров предлагает выход на пенсию по трудовому стажу Минпромторг не ждет роста цен на пиво после введения его маркировки