Машина с четырьмя пассажирами упала в пропасть в Дагестане
Автомобиль упал в пропасть в Акушинском районе Дагестана. Четырем пассажирам не удалось выжить, сообщила пресс-служба МВД по региону.
Отмечается, что инцидент произошел на 5-м километре дороги «Цугни-Карбачимахи». За рулем находился 63-летний житель Дербента. По предварительным данным, он не смог справиться с управлениям на повороте и направил автомобиль в обрыв высотой 60 метров.
Правоохранители собрали материалы для принятия процессуального решения. Точные обстоятельства происшествия расследуются, добавили в МВД.
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