Происшествия
Автомобиль посольства России в Албании попал в ДТП между городами Рогожина и Кавая, сообщает RT.
Два человека, в том числе сотрудник диппредставительства в Тиране, получили травмы.
Машина российского посольства попала в аварию в Албании
11 июля00:15
Автомобиль посольства России в Албании попал в ДТП между городами Рогожина и Кавая, сообщает RT.
Два человека, в том числе сотрудник диппредставительства в Тиране, получили травмы.
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ТЕГИ:ДТП
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