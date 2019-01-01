Происшествия

Машина российского посольства попала в аварию в Албании

11 июля00:15

Автомобиль посольства России в Албании попал в ДТП между городами Рогожина и Кавая, сообщает RT.

Два человека, в том числе сотрудник диппредставительства в Тиране, получили травмы.

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ТЕГИ:ДТП