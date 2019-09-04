Маршрутка с пассажирами опрокинулась в Туве

Маршрутное такси попало в аварию в Туве. Микроавтобус с 10 пассажирами перевернулся в столице республике, Кызыле, сообщается на сайте министерства внутренних дел Тувы. По данным МВД, пассажирская «ГАЗель» врезалась в УАЗ Почты России при повороте налево, после чего опрокинулась на бок.

Как уточняет Газета.ру, один человек отправлен в больницу, остальным пострадавшим в ДТП оказали «разовую медицинскую помощь». Предварительно, оба водителя были трезвыми, однако в целях объективности они пройдут медицинское освидетельствование на состояние опьянения.

