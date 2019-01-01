Малолетки подожгли Родину-мать на Урале. Видео

В городе Серове Свердловской области вынужденно переносятся традиционные мероприятия по случаю Дня памяти и скорби, который отмечается 22 июня - в годовщину начала Великой Отечественной войны. Организаторы ищут новую площадку для памятных акций из-за двух детей - вандалов, которые подожгли мемориал Вечный огонь, сообщает Ura.ru.

Момент поджога попал на камеру видеонаблюдения. На записи видно, как два малолетних мальчика сначала пинают один из венков у подножия скульптуры Родины-матери. Затем они поджигают венки, после чего убегают. Причём неподалёку находились взрослые люди, которые не обращали ни на что внимания, даже когда огонь разгорелся.