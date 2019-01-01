Малолетки подожгли Родину-мать на Урале. Видео
В городе Серове Свердловской области вынужденно переносятся традиционные мероприятия по случаю Дня памяти и скорби, который отмечается 22 июня - в годовщину начала Великой Отечественной войны. Организаторы ищут новую площадку для памятных акций из-за двух детей - вандалов, которые подожгли мемориал Вечный огонь, сообщает Ura.ru.
Момент поджога попал на камеру видеонаблюдения. На записи видно, как два малолетних мальчика сначала пинают один из венков у подножия скульптуры Родины-матери. Затем они поджигают венки, после чего убегают. Причём неподалёку находились взрослые люди, которые не обращали ни на что внимания, даже когда огонь разгорелся.
Полиция уже установила личности поджигателей. Ими оказались семилетний первоклассник и шестилетний выпускник детского сада. Оба они из неполных семей. Их родители будут привлечены к административной ответственности.
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