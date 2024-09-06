Мальчик трех лет пропал в Якутии
Мальчик в возрасте трёх лет пропал в Якутии, проинформировала на своих сетевых ресурсах республиканская Служба спасения. Сигнал о ситуации от отца ребенка поступил вечером 5 сентября из села Жемкон Вилюйского района.
Поиски мальчика ведут сотрудник полиции, а также 50 человек добровольцев из числа местных жителей. Применяется также беспилотник-квадрокоптер и квадроциклы.
Пока поиски не увенчались успехом. Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», участники поисковой операции уже осмотрели берега двух местных озёр Эбэ и Сайылык. Мальчика продолжают искать.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru