Мальчик трех лет пропал в Якутии

Мальчик в возрасте трёх лет пропал в Якутии, проинформировала на своих сетевых ресурсах республиканская Служба спасения. Сигнал о ситуации от отца ребенка поступил вечером 5 сентября из села Жемкон Вилюйского района.

Поиски мальчика ведут сотрудник полиции, а также 50 человек добровольцев из числа местных жителей. Применяется также беспилотник-квадрокоптер и квадроциклы.

Пока поиски не увенчались успехом. Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», участники поисковой операции уже осмотрели берега двух местных озёр Эбэ и Сайылык. Мальчика продолжают искать.

