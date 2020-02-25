Магистральный газопровод прорвало в Пермском крае

Авария произошла на магистральном газопроводе «Ямбург-Елец-2» под Пермью. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на собственный источник.

По данным агентства, на газопроводе произошел пожар. Что стало причиной произошедшего не уточняется.

Отмечается, что пострадавших в результате инцидента нет. Источник агентства добавил, что потребители получают газ по резервной схеме. В настоящее время ведутся работы по устранению последствий аварии.



