Магистральный газопровод прорвало в Пермском крае
25 февраля 202020:59
Авария произошла на магистральном газопроводе «Ямбург-Елец-2» под Пермью. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на собственный источник.
По данным агентства, на газопроводе произошел пожар. Что стало причиной произошедшего не уточняется.
Отмечается, что пострадавших в результате инцидента нет. Источник агентства добавил, что потребители получают газ по резервной схеме. В настоящее время ведутся работы по устранению последствий аварии.
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