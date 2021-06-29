Магазин «Перекрёсток» в Марьине опечатали после выявления случаев COVID-19 у персонала
Роспотребнадзор опечатал один из магазинов сети «Перекрёсток» на юго-востоке Москвы из-за несоблюдения антиковидных мер.
Как сообщил журналистам специалист-эксперт территориального отдела управления Роспотребнадзора по Москве в ЮВАО Фарис Лабаш, речь идет о магазине на улице Братиславская который был проверен после получения информации о заболевших коронавирусом.
«Специалистами Роспотребнадзора возбуждено дело об административном правонарушении по части 3 статьи 6.3 КоАП РФ. Ответственность по данной статье предусмотрена в виде приостановления деятельности сроком до 90 суток. Центральный вход в магазин опечатан, материалы дела переданы в суд», - сказал Лабаш.
По его словам, было проведено эпидемиологическое расследование, в ходе которого заболеваемость подтвердилась.
В ходе осмотра были выявлены нарушения дезинфекционного режима. Сотрудники работали без средств индивидуальной защиты, со спущенными масками, ими обслуживались посетители без масок и перчаток. Санитарное состояние помещений магазина признано неудовлетворительным.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru