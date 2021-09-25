Магазин Disney в центре Нью-Йорка эвакуировали из-за сообщения о бомбе
Магазин Disney в центре Нью-Йорка эвакуировали из-за сообщений о минировании. Об этом сообщает служба экстренных оповещений города в Twitter.
Прилегающая к зданию территория была оцеплена, к месту стянулись более десятка автомобилей правоохранительных органов. На место также прибыл фургон с отрядом саперов.
«Будьте готовы к перебоям в работе транспорта, перекрытию дорог и присутствию экстренных служб в районе Таймс-сквер. Избегайте прохода к территории» - отмечается в сообщении.
О причинах эвакуации официальные органы власти не сообщают, однако на месте полицейские предупреждают о возможной опасности, передает ТАСС.
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