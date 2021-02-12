Лжеминера задержали в Москве
Сотрудники полиции на юго-востоке Москвы задержали подозреваемого за ложное сообщение о минировании, говорится в сообщении на сайте Главного управления МВД России по Москве.
Ранее он позвонил в полицию и сообщил о намерении заминировать учреждение на Люблинской улице.
Личность звонившего быстро установили, это оказался 49-летний местный житель, который был задержан и во всем признался. По его словам, звонил он, будучи пьяным и из желания пошутить. Заведено уголовное дело, с мужчины взята подписка о невыезде.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru