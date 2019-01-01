Лже-пожарные обманывают бизнесменов Подмосковья

Пожарные инспекторы Московской области предупредили о своих «двойниках-мошенниках». Обманщики обещают покровительство, требуя взамен деньги или продукты. Как сообщает сайт «Подмосковье Сегодня», первый сигнал о лжеинспекторах поступил из Химок.

Местный предприниматель рассказал о неизвестном, который представился государственным инспектором по пожарному надзору и пообещал «закрыть глаза» на все недочеты при противопожарных проверках за определённую кругленькую сумму. Всего же с начала года в городе уже отмечено пять подобных случаев.

Обращения от мошенников поступают по телефону и СМС. Вымогатели отказываются от личных встреч и настаивают на переводе взятки на указанный счет. Настоящие инспекторы пожарного надзора призвали всех, кто получит аналогичное послание, незамедлительно сообщать в полицию.

