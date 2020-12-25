Любовь Соболь задержана на двое суток
Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь задержана на 48 часов по итогам допроса в Следственном комитете. Об этом сообщается в Twitter «Навальный Live».
В свою очередь, директор ФБК Иван Жданов сообщил в Twitter, что у Соболь официально поменялся статус в уголовном деле - теперь она проходит как подозреваемая.
Ранее стало известно, что на Соболь заведено уголовное дело о нарушении неприкосновенности жилища с применением насилия или с угрозой его применения (ч. 2 ст 139 УК РФ).
На этой неделе Любовь Соболь позвонила в дверь Константину Кудрявцеву – фигуранту расследования Bellingcat, The Insider и ФБК об отравлении Алексея Навального. Тогда она получила штраф в размере 1 тысячи рублей за неповиновение сотруднику полиции и была опрошена в рамках доследственной проверки.
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