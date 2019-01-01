Ложная тревога. Россияне не пострадали в ДТП с автобусом в Турции

Граждане Российской Федерации не пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия с участием туристического автобуса в провинции Анталья на юге Турции. Об этом сообщили ТАСС в генеральном консульстве России в Анталье. Там уточнили, что травмы в результате аварии получили туристы из Польши и Норвегии.

Между тем, ранее турецкое агентство Anadolu сообщило, что среди 25 пострадавших есть и граждане России. Как отмечает Ura.ru, помощь всем получившим травмы была оказана амбулаторно.

По данным Anadolu туристический автобус попал в аварию в районе Кемер в провинции Анталья накануне. Водитель потерял контроль над автобусом, вылетел с дороги и перевернулся.

