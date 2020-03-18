Локомотив столкнулся с автомобилем в Дагестане, двое погибли
18 марта 202020:34
В Дагестане на переезде произошло столкновение локомотива с легковым автомобилем, в результате чего погибли два человека. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на республиканское МВД.
Инцидент произошел в городе Избербаш около пяти часов вечера. По данным агентства, два человека, находившиеся в салоне автомобиля, погибли на месте.
Предварительно, авария произошла по вине водителя автомобиля, выехавшего на железнодорожные пути на красный сигнал светофора.
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