Ливень затопил улицы Тбилиси
Сильный ливень и крупный град, обрушившиеся на Тбилиси, создали серьезные проблемы жителям грузинской столицы и его окрестностей.
Мощные потоки воды затопили улицы, подземные переходы, подвалы и первые этажи зданий, осложнили передвижение транспорта. Перекрыт мост Глдани — Дигоми.
Бригады спасателей приступили к работам по расчистке дорог и откачке воды из затопленных подземных переходов и подвалов домов, передает «Интерфакс».
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