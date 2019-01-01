Происшествия

Ливень затопил улицы Тбилиси

28 мая20:56

Сильный ливень и крупный град, обрушившиеся на Тбилиси, создали серьезные проблемы жителям грузинской столицы и его окрестностей.

Мощные потоки воды затопили улицы, подземные переходы, подвалы и первые этажи зданий, осложнили передвижение транспорта. Перекрыт мост Глдани — Дигоми.

Бригады спасателей приступили к работам по расчистке дорог и откачке воды из затопленных подземных переходов и подвалов домов, передает «Интерфакс».

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ТЕГИ:Грузия