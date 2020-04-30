Ликвидированные в Екатеринбурге боевики оказались сторонниками ИГ

Ликвидированные в Екатеринбурге трое боевиков оказались сторонниками запрещенной в Российской Федерации террористической организации «Исламское государство». Об этом информирует Национальный антитеррористический комитет. По данным оперативного штаба НАК, экстремисты готовили целую серию громких терактов.

Операция по задержанию подозреваемых прошла минувшей ночью на окраине областного центра при участие сотрудников ФСБ и Росгвардии. Там на это время вводился режим контртеррористической операции. Он действовал в Чкаловском районе Екатеринбурга и городе-спутнике Арамиле. Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди силовиков нет, передает RT.

Боевики оказали сопротивление при попытке задержания и были ликвидированы. Всего их было три человека — некий Юрий, который взял 10 дней назад домик сторожа в аренду в садовом товариществе, и еще два подельника, уточняет Ura.ru.

