Лифты сломались в башне Федерация комплекса Москва-Сити. Видео

Сбой в работе лифтов и системы безопасности произошёл в башне «Федерация» международного делового центра Москва-Сити. Как сообщают очевидцы, сотни людей не могут попасть в офисы.

По неподтверждённым официально данным, лифты блокированы пожарной сигнализацией. Она была запущена непреднамеренно в ходе работ на электропроводке в магазине «Азбука Вкуса», который расположен внизу 97-этажного небоскрёба, передаёт Msk1.

В сети появилось видео толп людей, которые не знают, как попасть на верхние этажи.