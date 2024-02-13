Лифты сломались в башне Федерация комплекса Москва-Сити. Видео
Сбой в работе лифтов и системы безопасности произошёл в башне «Федерация» международного делового центра Москва-Сити. Как сообщают очевидцы, сотни людей не могут попасть в офисы.
По неподтверждённым официально данным, лифты блокированы пожарной сигнализацией. Она была запущена непреднамеренно в ходе работ на электропроводке в магазине «Азбука Вкуса», который расположен внизу 97-этажного небоскрёба, передаёт Msk1.
В сети появилось видео толп людей, которые не знают, как попасть на верхние этажи.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», пожарная лестница в небоскрёбе закрыта, на верхних этажах также скопилось много людей.
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