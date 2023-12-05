Лифт с женщиной и ребенком сорвался в шахту на юго-западе Москвы

Лифт с женщиной и малолетним ребенком сорвался в шахту в жилом доме на юго-западе российской столицы. Об этом стало известно ТАСС от представителя оперативных служб города.

По их данным, ЧП случилось в доме, расположенном на Южнобутовской улице. Инцидент произошёл, когда лифт находился на первом этаже, поэтому, к счастью, обошлось без пострадавших.

Женщина с ребёнком сумели самостоятельно покинуть кабину лифта. Сейчас компетентные органы устанавливают причины и обстоятельства случившегося.

Как рассказал ранее Telegram-каналу «Радиоточка НСН» первый вице-президент национального лифтового союза Алексей Захаров, в России из-за подорожания оборудования снизились темпы замены подъемников.

