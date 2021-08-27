Летевший в Новосибирск самолёт вернулся в Сургут из-за срабатывания датчика

Самолёт авиакомпании «ЮТэйр», выполнявшый рейс из Сургута в Новосибирск, вернулся в аэропорт вылета из-за срабатывания датчика неисправности, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

В сообщении говорится, что что посадка прошла в штатном режиме, На борту воздушного судна 70 находились пассажиров, часть из которых отправилась по месту жительства, а часть была размещена в здании аэропорта Сургута.

Ранее в аэропорту «Баландино» самолёт авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс из Челябинска в Москву, во время взлёта столкнулся с птицей.

