Летевший в Новосибирск самолёт вернулся в Сургут из-за срабатывания датчика
Самолёт авиакомпании «ЮТэйр», выполнявшый рейс из Сургута в Новосибирск, вернулся в аэропорт вылета из-за срабатывания датчика неисправности, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.
В сообщении говорится, что что посадка прошла в штатном режиме, На борту воздушного судна 70 находились пассажиров, часть из которых отправилась по месту жительства, а часть была размещена в здании аэропорта Сургута.
Ранее в аэропорту «Баландино» самолёт авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс из Челябинска в Москву, во время взлёта столкнулся с птицей.
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