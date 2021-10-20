Летевший в Норильск самолет вернулся в аэропорт Челябинска из-за неисправности
Летевший из Челябинска в Норильск самолет авиакомпании Red Wings вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности. Об этом сообщает пресс-служба челябинского аэропорта имени Курчатова.
«Лайнер отправился в рейс в 7:20 (5:20 мск). В воздухе командир экипажа из-за технической неисправности принял решение вернуться в аэропорт вылета», — приводит сообщение Ura.ru.
Самолет, выработав топливо, в 09:25 (07:25 мск) приземлился в Челябинске, посадка прошла в штатном режиме.
На борту лайнера находились 90 пассажиров, никто не пострадал, отмечает RT.
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