Летевший в Норильск самолет вернулся в аэропорт Челябинска из-за неисправности

Летевший из Челябинска в Норильск самолет авиакомпании Red Wings вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности. Об этом сообщает пресс-служба челябинского аэропорта имени Курчатова.

«Лайнер отправился в рейс в 7:20 (5:20 мск). В воздухе командир экипажа из-за технической неисправности принял решение вернуться в аэропорт вылета», — приводит сообщение Ura.ru.

Самолет, выработав топливо, в 09:25 (07:25 мск) приземлился в Челябинске, посадка прошла в штатном режиме.

На борту лайнера находились 90 пассажиров, никто не пострадал, отмечает RT.



