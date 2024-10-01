Летевший в Калининград Boeing 737 аварийно сел в Шереметьево
Самолет Boeing 737, летевший из Москвы в Калининград, совершил аварийную посадку в столичном аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
Уточняется, что борт принадлежит авиакомпании «Россия». Собеседник РИА Новости назвал причиной аварийной посадки «срабатывание датчика неисправности шасси».
Лайнер произвел посадку в штатном режиме в расчетное время, в 10:20.
Ранее в аэропорту Шереметьево экстренно сел Boeing 787 авиакомпании Air India, который совершал рейс из Индии в Великобританию, напоминает RT. Лайнеру пришлось совершить посадку из-за технических неполадок.
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