Летевший в Дубай самолёт экстренно вернулся в аэропорт Краснодара

Летевший в Дубай бизнес-джет Gulfstream G650 вернулся в аэропорт Краснодара сразу после взлёта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Отмечается, что причиной инцидента стал сигнал о сбое в одной из систем самолёта. Посадка джета прошла успешно.

Как сообщает «Свободная пресса», частный борт принадлежит бизнесмену Сергею Галицкому. На борту самолёта находилась супруга предпринимателя.

