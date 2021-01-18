Летевший в Дубай самолёт экстренно вернулся в аэропорт Краснодара
18 января 202120:29
Летевший в Дубай бизнес-джет Gulfstream G650 вернулся в аэропорт Краснодара сразу после взлёта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аэропорта.
Отмечается, что причиной инцидента стал сигнал о сбое в одной из систем самолёта. Посадка джета прошла успешно.
Как сообщает «Свободная пресса», частный борт принадлежит бизнесмену Сергею Галицкому. На борту самолёта находилась супруга предпринимателя.
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18 января 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru