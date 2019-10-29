Летевший в Бангкок самолет экстренно сел в Москве
29 октября 201920:59
Самолет авиакомпании Thai Airways, летевший из британской столицы в Бангкок, экстренно сел в московском аэропорту «Домодедово». Об этом сообщает РИА Новости.
Причиной экстренной посадки стало плохое самочувствие одного из пассажиров. По данным агентства, самолет на земле ожидала бригада скорой помощи, пассажира госпитализировали.
Неделей ранее 19 октября сообщалось, что летевший из Улан-Удэ в Москву самолет совершил экстренную посадку в Крaсноярске после получения анонимной угрозы взрывa.
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