Летевший с Кипра Boeing 747 сел в Шереметьево с неисправностью

Борт, вылетевший с Кипра в Москву, сел в аэропорту Шереметьево с неисправностью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По данным агентства, Boeing 747, следовавший по рейсу Пафос - Москва, сел с неисправностью закрылок. Посадка прошла в штатном режиме.

Причина поломки неизвестна. Детали происшествия уточняются.

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:КипрСамолет
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