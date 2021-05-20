Летевший с Кипра Boeing 747 сел в Шереметьево с неисправностью

Борт, вылетевший с Кипра в Москву, сел в аэропорту Шереметьево с неисправностью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По данным агентства, Boeing 747, следовавший по рейсу Пафос - Москва, сел с неисправностью закрылок. Посадка прошла в штатном режиме.

Причина поломки неизвестна. Детали происшествия уточняются.

