Летевший с Кипра Boeing 747 сел в Шереметьево с неисправностью
20 мая 202123:13
Борт, вылетевший с Кипра в Москву, сел в аэропорту Шереметьево с неисправностью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
По данным агентства, Boeing 747, следовавший по рейсу Пафос - Москва, сел с неисправностью закрылок. Посадка прошла в штатном режиме.
Причина поломки неизвестна. Детали происшествия уточняются.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru