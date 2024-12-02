Летевший из Томска в Таиланд самолет вынужденно сел в Новосибирске

Летевший из Томска в таиландский Пхукет самолет авиакомпании Azur Air совершил посадку в Новосибирске из-за технической неисправности. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

«По предварительным данным, сегодня около 9.00 (5.00 мск) экипажем воздушного судна... по причине технической неисправности принято решение о посадке на запасной аэродром международного аэропорта Новосибирск имени А.И. Покрышкина», — указали в ведомстве.

Инцидент произошел с лайнером Boeing 767-300, на борту которого находились более 300 пассажиров. Посадка была благополучной. Самолет отстранили от эксплуатации до выяснения обстоятельств произошедшего.

Прокуратура проверит исполнение законодательства о безопасности полетов и защите прав потребителей авиауслуг.

Ранее в Екатеринбурге экстренно приземлился самолет Airbus A330 авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Бангкока, напоминает 360.ru. Причиной посадки стал подозрительный предмет, который мог быть взрывным устройством.

