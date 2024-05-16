Летевший из Петербурга в Уфу самолет вынужденно сел в Кирове
Самолет авиакомпании «Россия», следовавший из Санкт-Петербурга в Уфу, вынужденно сел в аэропорту Кирова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительство Кировской области.
«Сегодня в 9:52 самолет... по маршруту Санкт-Петербург - Уфа совершил вынужденную посадку в кировском аэропорту Победилово. Посадка прошла штатно», — заявили в пресс-службе регионального кабмина.
Отмечается, что пассажиров разместили в аэровокзале, им доступны горячее питание и зоны отдыха. Как ожидается, около 13:00 в Киров прибудет резервный борт, который доставит пассажиров в Уфу.
Ранее самолет, летевший из Москвы в Оренбург, подал сигнал тревоги над Нижегородской областью. По предварительным данным, на борту произошла разгерметизация, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Позже воздушное судно успешно совершило посадку в аэропорту Шереметьево.
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