Летевший из Калининграда в Москву самолет экстренно сел в Санкт-Петербурге
Самолёт авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Калининграда в Москву, совершил экстренную посадку в Санкт-Петербурге, сообщает РИА Новости.
В компании «Воздушные ворота Северной столицы», которая управляет аэропортом «Пулково», уточнили, что решение о посадке было принято после получения информации о технической неисправности лайнера.
«1 декабря в 12:20... совершил благополучную посадку самолёт авиакомпании «Аэрофлот»... На борту – 182 пассажира», - указали в компании.
Уточняется, что в настоящее время аэропорт «Пулково» работает в штатном режиме.
Ранее входящая в группу «Аэрофлот» авиакомпания «Россия» заявила, что главной причиной экстренной посадки самолёта SSJ-100 в Сочи 27 ноября стало резкое ухудшение погоды, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Учительница посоветовала сериал «Слово пацана» для изучения эпохи перестройки
- Летевший из Калининграда в Москву самолет экстренно сел в Санкт-Петербурге
- Неизвестную работу Рубенса выставили на аукцион в Польше
- Театр Эйфмана заявил о планах постоянно обновлять свой репертуар в Китае
- Лавров: Москва не видит от Киева сигналов перейти к переговорам
- Спасатели эвакуировали с рынка «Садовод» в Москве 350 человек
- Курс доллара поднялся выше 90 рублей
- Российские дилеры назвали цену пикапа Tesla Cybertruck
- Шойгу заявил, что ВСУ за полгода потеряли более 125 тысяч солдат
- «Ростех»: Испытания авиадвигателя ПД-35 запланированы на начало 2024 года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru