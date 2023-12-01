Летевший из Калининграда в Москву самолет экстренно сел в Санкт-Петербурге

В компании «Воздушные ворота Северной столицы», которая управляет аэропортом «Пулково», уточнили, что решение о посадке было принято после получения информации о технической неисправности лайнера.

«1 декабря в 12:20... совершил благополучную посадку самолёт авиакомпании «Аэрофлот»... На борту – 182 пассажира», - указали в компании.

Уточняется, что в настоящее время аэропорт «Пулково» работает в штатном режиме.

Ранее входящая в группу «Аэрофлот» авиакомпания «Россия» заявила, что главной причиной экстренной посадки самолёта SSJ-100 в Сочи 27 ноября стало резкое ухудшение погоды, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

