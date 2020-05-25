Летали, как щепки. Трое погибли при урагане в Екатеринбурге. Видео
В результате урагана в Екатеринбурге погибли не менее трех человек. Такую трагическую статистику озвучили ТАСС в пресс- службе глава МВД по Свердловской области. Там отметили, что информация пока не окончательная, пострадал не только областной центр с пригородом, но также другие районы.
Между тем, в областном главке МЧС пока подтверждают гибель двоих в результате разгула стихии, а также двое пострадали. Так, порывом ветра с одного из городских зданий сорвало кровлю, которая отлетела в прохожего 1963 года рождения, который скончался на месте от полученной травмы.
Вторым погибшим оказался крановщик, который находился в кабине козлового крана, опрокинутого сильным ветром. В десятках муниципальных образований зарегистрированы отключения электричества. Под удар стихии попали в большей степени территории в пригородах Екатеринбурга. Зафиксированы десятки случаев падения деревьев, повреждены десятки автомобилей, крыши зданий. Очевидцы выкладывают видео разгула стихии.
Штормовое предупреждение сохраняется помимо Свердловской в Челябинской области, а также в Пермском крае, возможны грозы, град, сильные дожди, шквалистое усиление ветра.
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