Лесной пожар в Гоначхирском ущелье около Домбая локализован
Лесной пожар в Гоначхирском ущелье около Домбая локализован, сообщили в МЧС России.
Пресс-служба ведомства также опубликовала кадры тушения пожара, на них видно, как вертолет Ка-32 МЧС сбросил на очаги пожара 195 тонн воды.
Из опасной зоны эвакуированы 236 человек, из них 43 ребенка. В поселке Домбай развернули пункт временного размещения.
В лесах Северного Кавказа редко происходят возгорания, однако изменения климата и развитие туризма пагубно влияют на ситуацию, заявил ранее в беседе с «Радиоточкой НСН» учредитель Центра профилактики ландшафтных пожаров Григорий Куксин.
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