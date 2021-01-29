Леониду Волкову заочно предъявлено обвинение за призыв к детям участвовать в акциях
Следственный комитет РФ объявил в розыск руководителя сети региональных «штабов Навального» Леонида Волкова, сообщает пресс-служба ведомства.
Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко рассказала, что в ходе расследования уголовного дела по факту вовлечения через сеть Интернет сторонниками Алексея Навального подростков в совершение противоправных действий, установлены видеозаписи, на которых Волков обращается с призывами к несовершеннолетним участвовать в незаконных акциях.
По её словам, на основании собранных по делу доказательств, в том числе в соответствии с выводами лингвистического исследования, установлены призывы к несовершеннолетним, склоняющие их к участию в несанкциониролванных митингах. В связи с этим Волкову предъявлено заочное обвинение по статьям «склонение в информационно-телекоммуникационных сетях несовершеннолетних к совершению противоправных действий».
Несанкционированные акции, которые прошли по всей России 23 января, были организованы сторонниками оппозиционера Алексея Навального. Во ФСИН заявили, что блогер «с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока» по делу «Ив Роше». Химкинский суд Москвы на выездном заседании в УВД города вынес решение об аресте Навального до 15 февраля.
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