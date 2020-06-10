Легковушка въехала в толпу людей в Мюнхене

Легковой автомобиль въехал в группу людей в Мюнхене, после чего неизвестные вышли из машины и начали их избивать. После этого нападавшие сели обратно в машину и скрылись. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на полицию города в твиттере.

Район ЧП оцеплен полицейскими. Нападавшие разыскиваются. По мнению правоохранителей, это была спланированная атака.

По информации издания «Бильд», в нападении участвовали шесть человек из числа членов рокерской группировки «Ангелы ада». Известно, что у одного из них был нож. Сообщается, что три человека пострадали.



