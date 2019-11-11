Легковушка въехала в автобус на западе Москвы

Пассажирский автобус попал в дорожную аварию с легковой машиной на западе Москвы. Как сообщает в соцсетях столичная ГИБДД, в результате ДТП травмы получили несколько человек.

Столкновение произошло на Можайском шоссе, уточняет сайт «Подмосковье Сегодня». Госавтоинспекция устанавливает виновника аварии, движение на месте происшествия не было затруднено.

Ранее ещё один автобус попал в ДТП на Нахимовском проспекте в Москве, он столкнулся с маршруткой. Пострадали четыре человека.

