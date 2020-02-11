Легендарный советский футболист экстренно госпитализирован

Чемпиона СССР по футболу в составе «Спартака» Валерия Рейнгольда экстренно госпитализировали в Москве с памятного турнира. Об этом сообщил РИА «Новости» чемпион СССР 1969 года в составе красно-белых Евгений Ловчев. Он уточнил, что ветеран почувствовал себя нехорошо прямо в манеже, его отправили в больницу на скорой помощи.

Случилось это на турнире в честь 110-й годовщине со дня рождения другой легенды московского «Спартака» - Владимира Степанова. Памятные соревнования были организованы в манеже «Спартак» академии имени Федора Черенкова, отмечает Телеканал 360.

Предположительно, у ветерана спорта диагностирован обширный инфаркт, уточняет «Свободная пресса» со ссылкой на Sportbox.

Валерий Рейнгольд играл на позициях форварда и хавбека, в составе красно-белых завоевал титул чемпиона СССР в 1962 году. Он также двукратный обладатель Кубка Советского Союза. 18 февраля Рейнгольду исполняется 78 лет.

