Land Cruiser главного конструктора ГЛОНАСС сожгли в Москве

Неизвестные подожгли в Москве элитный внедорожник главного конструктора Глобальной навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС) Валерия Бабакова. Судя по кадрам, появившимся в сети, автомобиль Toyota Land Cruiser полностью уничтожен огнём.

Как сообщает «Life.ru», в поджоге участвовали двое злоумышленников. Произошло это коло двух часов ночи в районе Строгино на северо-западе российской столицы. Причём огонь с автомобиля Бабакова потом перекинулся на соседние Mazda и BMW. Возгорание потушили пожарные.

Бабаков возглавляет конструкторское бюро «Навис». Оно разрабатывает и выпускает аппаратуру для ГЛОНАСС, GPS, GALILEO.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», МВД РФ ранее предупредило, что телефонные мошенники с Украины с некоторых пор пытаются вовлечь россиян в совершение диверсий, в том числе, поджогов.

