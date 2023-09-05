Land Cruiser главного конструктора ГЛОНАСС сожгли в Москве
Неизвестные подожгли в Москве элитный внедорожник главного конструктора Глобальной навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС) Валерия Бабакова. Судя по кадрам, появившимся в сети, автомобиль Toyota Land Cruiser полностью уничтожен огнём.
Как сообщает «Life.ru», в поджоге участвовали двое злоумышленников. Произошло это коло двух часов ночи в районе Строгино на северо-западе российской столицы. Причём огонь с автомобиля Бабакова потом перекинулся на соседние Mazda и BMW. Возгорание потушили пожарные.
Бабаков возглавляет конструкторское бюро «Навис». Оно разрабатывает и выпускает аппаратуру для ГЛОНАСС, GPS, GALILEO.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», МВД РФ ранее предупредило, что телефонные мошенники с Украины с некоторых пор пытаются вовлечь россиян в совершение диверсий, в том числе, поджогов.
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