Лайнер «Аэрофлота» подал сигнал бедствия

Пассажирский самолет Airbus A321 авиакомпании «Аэрофлот» передал сигнал бедствия во время рейса Осло - Москва. Как сообщает Life.ru, командир корабля принял решение развернуть лайнер и вернуться в аэропорт отправления.

Сигнал был подан в воздушном пространстве Швеции. В аэропорту шведской столицы сообщили, что борт возвращается из-за некой технической неисправности. Другие подробности пока не приводятся.

