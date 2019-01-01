Лайнер «Аэрофлота» подал сигнал бедствия
23 июля15:35
Пассажирский самолет Airbus A321 авиакомпании «Аэрофлот» передал сигнал бедствия во время рейса Осло - Москва. Как сообщает Life.ru, командир корабля принял решение развернуть лайнер и вернуться в аэропорт отправления.
Сигнал был подан в воздушном пространстве Швеции. В аэропорту шведской столицы сообщили, что борт возвращается из-за некой технической неисправности. Другие подробности пока не приводятся.
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