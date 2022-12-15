Курьер с iPhone 14 ограблен и ранен в Москве

Злоумышленник в Москве ограбил и ранил из огнестрельного оружия курьера, который развозил клиентам три смартфона iPhone 14. Произошло нападение на улицу Борисовские Пруды.

Как сообщают «Известия», в квартире, куда курьер направлялся, не оказалось звонка на двери. В тот момент, когда сотрудник доставки набирал номер телефона заказчика, на него напали, после чего он потерял сознание.