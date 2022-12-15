Курьер с iPhone 14 ограблен и ранен в Москве

Злоумышленник в Москве ограбил и ранил из огнестрельного оружия курьера, который развозил клиентам три смартфона iPhone 14. Произошло нападение на улицу Борисовские Пруды.

Как сообщают «Известия», в квартире, куда курьер направлялся, не оказалось звонка на двери. В тот момент, когда сотрудник доставки набирал номер телефона заказчика, на него напали, после чего он потерял сознание.

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После того как курьер пришёл в себя, он обнаружил, что телефоны исчезли. Пострадавший отправлен в больницу с черепно-мозговой травмой и огнестрельным ранением. Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», новинка от Apple iPhone 14 оказалась не слишком популярной в России. За первый месяц продаж их было реализовано на 36% меньше, чем IPhone 13 годом ранее. Цены на смартфон последней модели начинаются от 82 тысяч рублей.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МоскваОграблениеIphone
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