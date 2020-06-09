Курды заявили о подрыве броневика с российскими военными в Сирии

Курдское информационное агентство ANHA News сообщило о подрыве на пути движения колонны российской бронетехники. Корреспондент агентства утверждает, что несколько военнослужащих пострадали.

Курды извинились за нападение на российский патруль в Сирии

Отмечается, что инцидент произошел в районе населенного пункта Кобани, когда российские военные выдвинулись к деревне Марс-Мелх. По пути одна из машин якобы была подорвана.

Ранения получили три человека, их доставили в российский медицинский пункт к западу от Кобани. В Москве информацию курдского агентства пока не прокомментировали.

Российские и турецкие военные патрулируют курдские районы в северных районах Сирии с осени прошлого года. При этом в СМИ попадали сведения, что курды забрасывали патрули, в том числе российских военных, камнями.

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Фото: РИА Новости/Михаил Алаеддин
ТЕГИ:ВзрывКурдыСирия
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