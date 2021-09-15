Крымский диверсант признался, что испугался угроз спецслужб Украины
Разведслужба Украины шантажировала участника подрыва газопровода в Крыму, угрожая убийством его детей. Об этом рассказал один из задержанных по делу о диверсии Асан Ахтемов. Оперативную видеосъемку его допроса распространила Федеральная служба безопасности.
По словам Ахметова, в день совершения диверсии ему позвонили с угрозами люди с Украины. «Выгляни в окно, у тебя дочка в песочнице играет и сын около бочки стоит, а за домом орех есть. В следующий раз, когда выглянешь, у тебя дети там будут висеть», — передал слова шантажистов задержанный.
Ахметов также обратился к крымским татарам с предостережением от сотрудничества с представителями украинской разведки. По его словам, для них нет ничего святого: «Ни дети, ни семья. Так что подумайте хорошенько, у вас есть дом, семья, работа, все хорошо — поменяли бы это на то, в какой ситуации оказался я».
Согласно информации, размещённой на сайте ФСБ, в рамках расследования уголовного дела о диверсии, получены сведения о связи запрещенной в России организации «Меджлис крымско-татарского народа» со спецслужбами Украины.
Задержанные рассказали, что, кроме участия в подготовке взрыва газопровода, Главное управление разведки Минобороны Украины через «Меджлис» пыталось спровоцировать протестные акции крымско-татарского населения против законных действий власти и правоохранительных органов Крыма.
Газопровод в районе села Перевальное был подорван 23 августа. ФСБ задержала трех подозреваемых: посредника — зампреда «Меджлиса крымско-татарского народа» Наримана Джелялова и исполнителей — Асана и Азиза Ахтемовых. Установлено, что в июне братья выезжали на Украину для обучения. За выполнение задания им обещали заплатить около двух тысяч долларов.
Диверсию в Крыму предполагалось приурочить ко Дню независимости Украины — 24 августа. Позже стало известно, что вылазку санкционировал начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов — участник неудачной акции в 2016 году, во время которой он убил сотрудника ФСБ.
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