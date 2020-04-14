Крымские полицейские прострелили ногу пьяному дебоширу
В Крыму сотрудникам полиции пришлось открыть огонь по дебоширу, вооруженному ножом.
Как заявили в республиканском МВД, на пульт дежурного поступило сообщение о том,что на территорию столярного цеха в Бахчисарайском районе проник мужчина. Он отказывался покидать территорию предприятия и угрожал сторожу ножом.
Угрожать ножом мужчина продолжил и прибывшим на место сотрудникам полиции. В какой-то момент дебошир попытался атаковать стража порядка, после чего он выстрелил злоумышленнику в ногу.
После этого мужчина 1965 года рождения был задержан. Как оказалось, в момент своих «похождений» он был пьян. Ранее подозреваемый неоднократно привлекался к уголовной ответственности, передает КИА.
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