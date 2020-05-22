Крушение Airbus A320 в Пакистане унесло не менее 90 жизней

Крушение самолета Airbus A320 «Пакистанских авиалиний» под Карачи обернулось гибелью не менее 90 человек. Такие данные привели власти страны.

При этом неизвестной остается судьба еще восьми человек, которые находились на борту. В то же время глава авиакомпании подтвердил гибель только 41 человека на борту лайнера.

Лайнер выполнял внутренний рейс из Лахоры. Незадолго до посадки в Карачи пилот связался с диспетчерами и сообщил о проблеме с двигателем. Вскоре связь с экипажем прервалась, а сам лайнер рухнул на жилые кварталы.



В результате авиакатастрофы разрушено несколько жилых построек, из-под обломков спасатели достали около 20 местных жителей. Аварийно-спасательные работы на месте ЧП продолжаются, в них принимают участие военнослужащие.



Известно, что на месте ЧП найден из бортовых самописцев. Разбившийся лайнер совершил первый полет в 2004 году, в состав «Пакистанских авиалиний» самолет был включен в 2014 году.

