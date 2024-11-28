Крупный пожар в производственном здании в Подмосковье локализован. Видео
Огнеборцы сумели локализовать пожар на территории производственного предприятия в подмосковном Климовске на площади 4200 квадратных метров, информирует МЧС на своих официальных сетевых ресурсах.
Огонь охватил здание с производством лаков и красок, а также мебели на территории строительного рынка в микрорайоне Подольска около девяти часов утра. В здании частично обрушилась кровля. На месте работает пожарный поезд.
Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», всего в тушении огня принимают участие, по последним данным, 120 пожарных и почти 40 единиц техники.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru