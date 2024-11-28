Крупный пожар в производственном здании в Подмосковье локализован. Видео

Путин: Россия будет отвечать на удары западным дальнобойным оружием, в том числе «Орешником» Средства ПВО за сутки сбили управляемую ракету «Нептун» и 49 украинских БПЛА Парламент Грузии утвердил на пост премьер-министра Ираклия Кобахидзе Большой театр сообщил, когда состоится онлайн трансляция новогоднего балета «Щелкунчик» Панда Катюша из Московского зоопарка стала одной из самых известных панд в Китае