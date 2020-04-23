Крупный пожар сухой травы произошел на северо-западе Москвы

Возгорание сухой травы произошло в районе Строгино, к настоящему времени пожар ликвидирован. Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на столичный департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Отмечается, что огонь распространился на 400 кв. метров.

По информации РИА Новости, трава горела в районе Щукинского полуострова Строгинской поймы Москвы-реки. Для его ликвидации пожарные использовали катера. Пожар был потушен в течение 40 минут.



