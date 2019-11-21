Крупный пожар произошел в новой Москве
21 ноября 201922:55
В поселке Мосрентген в новой Москве произошел пожар в деревянном здании. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что к тушению пожара привлекался вертолет. Огонь охватил площадь в тысячу кв. метров. По данным агентства, пострадавших нет.
В настоящее время пожар локализован.
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ФОТО: Pixabay
ТЕГИ:ПожарныеНовая Москва
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