Крупный пожар на нефтехимическом заводе в Уфе тушат 135 человек
Крупный пожар, который начался в 04:55 (мск) на предприятии «Опытный завод Нефтехим», тушат 135 человек и 45 единиц техники. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по Башкирии.
«В тушении задействована группировка сил и средств в количестве 135 человек и 45 единиц техники. В тушении также задействован пожарный поезд. Сил и средств достаточно. Причины произошедшего устанавливаются, на месте работает эксперт испытательной пожарной лаборатории и дознаватель МЧС России»,- отмечается в официальной информации ГУ МЧС по региону.
Ранее стало известно, что пожар начался в трехэтажном кирпичном производственном здании «Опытного завода Нефтехим» на улице Инициативная в Уфе. Площадь возгорания составила около двух тысяч квадратных метров. Горит легковоспламеняющаяся жидкость. Сотрудники лаборатории Роспотребнадзора, которые сделали отбор проб загрязняющих веществ в воздухе, превышение ПДК не обнаружили. О локализации возгоранияв ГУ МЧС по Башкирии сообщили 8:44 (мск).
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