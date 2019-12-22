Крупный пожар на нефтехимическом заводе в Уфе тушат 135 человек

Крупный пожар, который начался в 04:55 (мск) на предприятии «Опытный завод Нефтехим», тушат 135 человек и 45 единиц техники. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по Башкирии.

«В тушении задействована группировка сил и средств в количестве 135 человек и 45 единиц техники. В тушении также задействован пожарный поезд. Сил и средств достаточно. Причины произошедшего устанавливаются, на месте работает эксперт испытательной пожарной лаборатории и дознаватель МЧС России»,- отмечается в официальной информации ГУ МЧС по региону.

Ранее стало известно, что пожар начался в трехэтажном кирпичном производственном здании «Опытного завода Нефтехим» на улице Инициативная в Уфе. Площадь возгорания составила около двух тысяч квадратных метров. Горит легковоспламеняющаяся жидкость. Сотрудники лаборатории Роспотребнадзора, которые сделали отбор проб загрязняющих веществ в воздухе, превышение ПДК не обнаружили. О локализации возгоранияв ГУ МЧС по Башкирии сообщили 8:44 (мск).

