Крупнейшее мировое месторождение нефти загорелось в Кувейте
Пожар вспыхнул на крупнейшем месторождении нефти в мире - Большой Бурган на юге Кувейта, сообщает РИА Новости.
В заявлении Кувейтской государственной нефтяной компании говорится, что пожарные быстро взяли ситуацию под контроль. В результате инцидента пострадали два человека.
Происшествие не отразилось на добыче нефти, отмечается в сообщении.
Ранее в Авиалесоохране рассказали, что за сутки 9 мая в России потушили 96 природных пожаров на площади более 19 тысяч гектаров, сообщает RT. Отмечается, что наибольшая площадь пожаров была зафиксирована в Тюменской области.
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