Крупнейшее мировое месторождение нефти загорелось в Кувейте

Пожар вспыхнул на крупнейшем месторождении нефти в мире - Большой Бурган на юге Кувейта, сообщает РИА Новости.

В заявлении Кувейтской государственной нефтяной компании говорится, что пожарные быстро взяли ситуацию под контроль. В результате инцидента пострадали два человека.

Происшествие не отразилось на добыче нефти, отмечается в сообщении.

Ранее в Авиалесоохране рассказали, что за сутки 9 мая в России потушили 96 природных пожаров на площади более 19 тысяч гектаров, сообщает RT. Отмечается, что наибольшая площадь пожаров была зафиксирована в Тюменской области.