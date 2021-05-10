Крупнейшее мировое месторождение нефти загорелось в Кувейте

Пожар вспыхнул на крупнейшем месторождении нефти в мире - Большой Бурган на юге Кувейта, сообщает РИА Новости.

В заявлении Кувейтской государственной нефтяной компании говорится, что пожарные быстро взяли ситуацию под контроль. В результате инцидента пострадали два человека.

Происшествие не отразилось на добыче нефти, отмечается в сообщении.

Ранее в Авиалесоохране рассказали, что за сутки 9 мая в России потушили 96 природных пожаров на площади более 19 тысяч гектаров, сообщает RT. Отмечается, что наибольшая площадь пожаров была зафиксирована в Тюменской области.

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ФОТО: drpepperscott230 с сайта Pixabay
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