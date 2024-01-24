Кот стал причиной падения бойца поп-ММА Венома с 10 этажа
Боец поп-ММА (боёв по смешанным боевым искусствам между непрофессионалами) по кличке «Веном» (Магомед Зайналов) выпал с 10 этажа из-за того, что пытался спасти своего кота. Спортсмен помещён в реанимационное отделение одной из больниц Ростова-на-Дону.
Как сообщает Mash, медики делают всё возможное, чтобы сохранить ноги пострадавшего. Жена Зейналова рассказала, что их питомец вечером во вторник выскочил на балкон и попал на водосток. Супруг попытался снять животное с трубы, однако не удержался и упал.
Спортсмен выжил благодаря тому, что упал на припаркованную машину. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», лига «Хардкор», за которую выступает Зайналов, пообещала взять на себя финансирование операции и лечения.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru