Космодрому «Восточный» угрожает природный пожар

В Амурской области – недалеко от космодрома Восточный – произошел природный пожар. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление, сделанное в пресс-службе МЧС России. Спасатели отметили, что причиной его возникновения стало возгорание сухой травы. Очаг возгорания находится недалеко от населенного пункта Циолковский, подчёркивает Газета.ру.

Специалисты подчёркивают, что в настоящий момент остановить распространение огня не удалось. В том случае, если в месте природного пожара усилится ветер, пал может перекинуться на строящиеся объекты второй очереди космодрома.

Ранее НСН сообщала, что ущерб от природных пожаров в Забайкалье оценили в один миллиард рублей. Такую цифру озвучил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Осипов, уточнив, что ущерб сельскому хозяйству составляет около 600 миллионов рублей.

Напомним, что в результате природных пожаров 400 человек лишились имущества, пламя уничтожило более 100 домов. В регионе ввели режим ЧС. Следственные органы возбудили пять дел по статье УК РФ «Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности».

