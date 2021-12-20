Корпус «Проворного» не поврежден при пожаре на верфи в Петербурге

Корпус корвета «Проворный» оказался невредим после пожара на заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге, возникшем 17 декабря. Такую информацию распространила администрация одного из крупнейших в России судостроительных предприятий.

При этом надстройку строящегося военного корабля, пострадавшую от огня, придётся демонтировать и построить новую. Уточняется, что оборудования в надстройке ещё не было смонтировано.

В администрации завода также рассказали об операции по предотвращению замерзания воды, попавшей в трюмы корабля в результате тушения огня. В минувшие выходные на борт было подано отопление и электричество. До ста рабочих занимались откачкой воды и просушкой поверхностей.

Размер ущерба оценит комиссия из представителей завода и Объединенной судостроительной корпорации. Причины возгорания пока не озвучиваются.

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Фото: zmsut.sledcom.ru
ТЕГИ:Санкт-ПетербургСудноПожар
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