Контрабандист попытался протаранить пограничников на границе с Украиной
31 июля 202015:13
Погрануправление ФСБ по Ростовской области задержало контрабандиста на границе с Украиной, который пытался провезти на территорию России крупную партию товаров народного потребления, передаёт ТАСС.
Нарушитель не остановился по требованию пограничников и, «опасно маневрируя», направил на них свой автомобиль. Наряду пришлось открыть огонь: контрабандиста ранили в бедро.
Мужчина задержан, ему оказали медицинская помощь.
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31 июля 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru