Консул КНДР погиб в ДТП в Приамурье

Официальный консул Хабаровской канцелярии при Генеральном консульстве Корейской Народно-Демократической Республики во Владивостоке скончался после дорожной аварии, в которую попал накануне в Амурской области. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

ДТП с автомобилем, в котором ехал дипломат, случилось в Октябрьском районе. Один человек из машины генконсульства умер сразу после госпитализации, консул скончался в результате полученных травм на следующие сутки.

Водитель автомобиля, по предварительным данным, выжил. Официальный сообщений о гибели дипломата КНДР не публиковалось.

