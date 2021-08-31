Консул КНДР погиб в ДТП в Приамурье
Официальный консул Хабаровской канцелярии при Генеральном консульстве Корейской Народно-Демократической Республики во Владивостоке скончался после дорожной аварии, в которую попал накануне в Амурской области. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
ДТП с автомобилем, в котором ехал дипломат, случилось в Октябрьском районе. Один человек из машины генконсульства умер сразу после госпитализации, консул скончался в результате полученных травм на следующие сутки.
Водитель автомобиля, по предварительным данным, выжил. Официальный сообщений о гибели дипломата КНДР не публиковалось.
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