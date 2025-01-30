Конгрессмен Эстес: Расследование авиакатастрофы над Вашингтоном займет недели
Расследование авиакатастрофы в небе над Вашингтоном займет недели, сообщил конгрессмен от американского штата Канзас Рон Эстес на брифинге.
Он отметил, что по итогам расследования власти США намерены убедиться, что смогут предотвратить подобные инциденты в будущем.
До этого президент США Дональд Трамп заявил, что следит за ситуацией в связи с авиакатастрофой. Он также пообещал предоставить больше информации, когда она появится.
Ранее американский авиарегулятор сообщил о столкновении регионального пассажирского самолета Bombardier CRJ700 с военным вертолетом Sikorsky H-60. Самолет принадлежал крупнейшей в США авиакомпании American Airlines. Она в свою очередь сообщила, что на борту лайнера было 60 пассажиров и четверо членов экипажа. На борту вертолета находились три члена экипажа, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru